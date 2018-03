Het verliep niet zonder slag of stoot, maar studenten laten durvers verdwalen in doolhof met 18.000 kratten

Leuven - Op het Ladeuzeplein in Leuven kan je nog tot en met morgen nog verdwalen in een doolhof met 18.000 kratten. Het evenement is een initiatief van een groep Leuvense (oud-)studenten.

Met z’n 1.600 vierkante meter, 18.000 kratten en 800 tot 900 meter wandelgangen heeft een groep (oud-)studenten in Leuven, verenigd in Papaya Events, naar eigen zeggen de grootste pop-up escape room ter wereld gemaakt.

“We wilden onze ervaring in verschillende studentenorganisaties gebruiken om eens een origineel evenement op te zetten”, vertelt student burgerlijk ingenieur Wouter Beert (22). “Zo’n escape room, waarbij mensen door samen te werken en raadseltjes op te lossen uit een ruimte moeten ontsnappen, is een leuk en goedkoop concept voor jong en oud.”

De opbouw van het doolhof liep niet van een leien dakje. Papaya Events kreeg tot drie keer toe een negatief advies, zowel van de stad als van de lokale politie.

Slechte reputatie

“Het was een hele strijd om ons evenement te laten goedkeuren door het schepencollege. Studenten hebben een slechte reputatie en dat is erg jammer. We hopen dat we met Papaya kunnen tonen dat er wel degelijk professionaliteit en ambitie schuilt onder de Leuvense student”, zegt Beert nog.

“We hopen dat het stadsbestuur en de studenten verder op een vruchtbare manier kunnen samenwerken.”

Een bezoek aan het doolhof is gratis en kan nog maandag en dinsdag.