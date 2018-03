Aantal bijberoepers stijgt, maar wellicht voor het laatst

Vorig jaar steeg het aantal zelfstandigen in bij­beroep met 6 procent. Dat is de sterkste stijging in jaren, maar wellicht ook de laatste. Als het nieuwe statuut ‘onbelast bijverdienen’ er doorkomt, dreigt het aantal bijberoepers in sneltempo te zakken. “En dat is twee keer slecht nieuws voor de zelfstandigen”, zegt het NSZ.

Met net geen 260.000 zijn ze, de zelfstandigen in bijberoep. Mensen die naast hun reguliere job als loontrekkende nóg een baantje hebben: thuiskok, boekhouder, tuinier, schilder, consultant, fotograaf noem maar op. “We merken de laatste jaren dat de goesting om te onder­nemen groeit”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van zelfstandigenorganisatie NSZ. “De aantrekkende economie, een aantal regeringsbeslissingen die starten makkelijker maakt en alternatieve finan­cieringsvormen zitten daar voor veel tussen.”

Mogelijk laatste stijging

Toch vreest het NSZ dat de ­opmars van het aantal zelfstandigen in bijberoep binnenkort stopt. Boosdoener: het statuut van ‘onbelast bijverdienen’ dat in de steigers staat. Wie minder dan 6.000 euro per jaar – maximaal 500 euro per maand, dus – bijverdient, zou noch belastingen noch sociale bijdragen moeten betalen. “Als dat statuut er komt, stap ik er meteen in”, zegt Johan Broos (47). Hij werkt als brandweerman op een groot chemisch bedrijf in de Antwerpse haven en verdient tussendoor wat bij als fotograaf. “Een uit de hand gelopen hobby”, noemt hij het zelf. “Vijf jaar geleden heb ik het statuut van bijberoeper aangevraagd, om in regel te zijn en om van de kritiek van enkele beroepsfotografen af te zijn. Sindsdien betaal ik netjes belastingen op die inkomsten. Aangezien ik onder de drempel van 6.000 euro per jaar zit en niet de bedoeling heb om van fotografie ooit mijn hoofdberoep te maken, zou ik wel gek zijn om niet van statuut te veranderen.”

Onze fotograferende brandweerman is niet de enige die zo redeneert. De FOD Sociale Zaken becijferde dat een op de drie zelfstandigen in bijberoep de overstap zou maken. Daardoor komt 109 miljoen euro per jaar minder in de bijdragepot voor zelfstandigen. “Een zware aderlating voor onze sociale bescherming”, zegt Mattheeuws. “Bovendien dreigt dat onbelast bijverdienen op termijn ook de doorstroming naar het volwaardig zelfstan­digenstatuut droog te leggen.”

Opstapje valt weg

Nu proeven vele starters via het statuut van bijberoep eerst van het ondernemerschap en gaan ze na of hun idee wel ­levensvatbaar is. Lukt het niet, dan kunnen ze terug naar hun job als loontrekkende. Lukt het wel, dan zetten ze de stap. “Met dit nieuwe systeem bestaat het risico dat de starter bewust onder de grens van 6.000 euro per jaar zal blijven en nooit de stap naar het volwaardige zelfstan­digenstatuut zal zetten”, klinkt het bij het NSZ, dat vraagt dat de regering het voorliggende voorstel grondig bijstuurt.