Nederlandse vrouwen slachtoffer van groepsverkrachting in Antwerps hotel

Aartselaar / Antwerpen - Twee jonge Nederlandse toeristes die Antwerpen wilden ontdekken, werden afgelopen weekend in een discotheek bedwelmd en daarna in hun hotelkamer door vijf mannen verkracht. De politie kon ondertussen al verschillende verdachten oppakken, dankzij een alerte hoteluitbater.

Al minstens drie verdachten zitten in de cel. Het gaat om twintigers van Afrikaanse afkomst, uit Antwerpen en Temse. “Eén man werd zaterdag ­opgepakt en is zondag door de onderzoeksrechter aangehouden”, zegt Caroline Vanderstokker van het parket. Twee anderen zijn gearresteerd, en worden vandaag voorgeleid. Minstens één man zou al op foto herkend zijn door de slachtoffers. Volgens andere bronnen zou intussen een vierde verdachte opgepakt zijn.

De toeristes waren naar discotheek Roxy getrokken voor een optreden van rapper Ronnie Flex. Foto: Victoriano Moreno

Security

De twee Nederlandse toeristes van 21 en 22 jaar oud waren vrijdag op citytrip. Ze trokken ’s avonds naar de discotheek Roxy, die afgehuurd was door een organisator voor de Ballin Night. De Nederlandse rapper Ronnie Flex trad er op, samen met enkele Nederlandse dj’s.

De toeristes raakten er aan de praat met vijf mannen. “We weten nog dat we in de discotheek waren”, zo verklaarden ze aan de politie. “Daarna is er één zwart gat.”

De organisatoren zeggen dat er vrijdag geen problemen waren: “ Niemand is onze security komen waarschuwen. Anders hadden we zeker ingegrepen.”

Allicht werden de vrouwen in de discotheek verdoofd met een middel zoals Rohypnol. Eén van de mannen zou met hen teruggekeerd zijn naar hun kamer: een prestigieus boetiekhotel in het centrum. Nadat hij in hun kamer was, moet hij de andere mannen stiekem hebben binnengelaten.

Geld weg

De vijf mannen moeten de hele nacht in de hotelkamer hebben doorgebracht. Om 8.20 uur zag een receptioniste tot haar verbazing hoe de vijf naar beneden kwamen, en naar buiten wandelden.

De twee vrouwen wisten niet wat er gebeurd was, toen ze om 10.30 uur opstonden. Ze merkten wel dat hun geld en hun gsm’s verdwenen waren. Ze maakten een verwarde indruk. Het was het hotelpersoneel dat hen over de vijf mannen inlichtte. Langzaam kwamen hun herinneringen terug, waarna ze de politie inschakelden.

Het was uiteindelijk de alerte hoteluitbater die de zaak in een stroomversnelling bracht. Om 19.15 uur daagde één van de mannen weer op aan het hotel, op zoek naar de vrouwen. Die waren al naar Nederland teruggekeerd. “Ik ben meteen naar het hotel gekomen”, zegt de eigenaar, die anoniem wil blijven. “Ik heb die kerel ter plekke gehouden, samen met mijn gevaarlijk uitziende hond, tot de politie er was. Het waren 17 lange minuten, maar hij zou niet vertrekken. Over mijn lijk.”

“Het is niet zo dat je hier zomaar binnen en buiten loopt”, benadrukt de man. “Als hier ’s nachts plots vijf onbekende mannen staan, laten we ze niet binnen. We werken met codes. De verdoofde of gedrogeerde vrouwen moeten – ongewild – de verkrachters hebben geholpen.” De hoteluitbater wil zich burgerlijke partij stellen tegen de verdachten.