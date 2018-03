Gehandicapten moeten vier maanden wachten op parkeerkaart: “Schrijnend”

Wie een aanvraag doet voor een parkeerkaart voor personen met een handicap, en nog geen bestaand dossier heeft, moet ­gemiddeld vier en een halve maand wachten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Veli Yüksel opvroeg bij Zuhal Demir (N-VA), staats­secretaris voor Personen met een beperking.

Te lang, zegt Yüksel. “De aanvraag is omslachtig waardoor de procedure lang aansleept. Waarom kan dat niet eenvoudiger, bijvoorbeeld door een ­beroep te doen op de ­gegevens in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid?”

Bovendien werd slechts zestien procent van alle oproepen naar het gratis informatienummer van de overheid beantwoord. “Een schrijnend probleem”, zegt Yüksel. “Mensen met een beperking verdienen de nodige ondersteuning.”

Demir zelf verwijst naar technische problemen, die voor een achterstand zorgden. Door weer over te stappen naar oude technologie “wordt die achterstand langzamerhand weggewerkt”, zegt ze. In 2017 liepen bijna 100.000 aanvragen binnen. Daarvan waren er op het einde van het jaar nog zo’n 36.000 in behandeling.