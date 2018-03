Plots stonden er allemaal mannen naar de struiken te kijken. Hoe een klein grijs vogeltje honderden mensen naar het kleine Doornzele brengt

Evergem - Zo’n honderdvijftig vogelspotters landden afgelopen weekend in Doornzele. Voor een grijze junco. Amper 13,5 cm groot, niet eens felgekleurd, maar nog nooit levend gezien in ons land. Kortom: hoogdagen voor vogelaars. “Dit maak je maar één keer mee. En het is goed voor onze jaarlijkse competitie om ter meest vogels zien.”

Dik twee weken fladdert het vogeltje al rond in het Gentse havengebied. Onbezorgd en in alle anonimiteit. Tot een buur hem in de smiezen kreeg en dat op de site waarnemingen.be postte, met een straat ...