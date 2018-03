Tien jaar geleden stierf Vlaanderens grootste schrijver. Een reconstructie van de laatste dagen van Hugo Claus

Sterven zoals Hugo Claus. Het is, tien jaar later, nog altijd een ideaalbeeld: een laatste glas champagne, een laatste stiekeme sigaret, en dan... “Tetitatutis”. Maar hoe beleefde Vlaanderens meest geroemde schrijver zijn einde zelf? Leefde hij er echt zo ongedwongen naartoe? Of was dat slechts schijn voor de buitenwereld? Een reconstructie van de laatste dagen.