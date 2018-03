Hoe roddelen over je collega’s je gelukkiger kan maken op je werk

“Anja van de boekhouding? Dat is nogal een ­enthousiaste hoor. En Joël van de dispatching? ­Timide, maar zijn rust is om jaloers op te zijn.” Van de voorgaande zinnen kun je gelukkig worden op de werkvloer. Geluksexpert Leo Bormans ­lanceert namelijk een gezelschapsspel voor collega’s met als belangrijkste opdracht: roddelen. “Maar wel positieve dingen zeggen. Van achterklap wordt niemand beter.”

“Eén op de drie werk­nemers is ongelukkig in zijn job”, zegt Bormans. “En we gaan er zelfs nog op achteruit. Terwijl iemand die zich goed in zijn vel voelt, wel degelijk beter werkt. Dat besef komt er ...