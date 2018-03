Bosbrand steekt rivier over en verwoest Australisch kustdorp

Een hevige en snel aanwakkerende bosbrand heeft een kustdorp in het zuidoosten van Australië verwoest. De brand trof tientallen huizen en bedrijven.

De rurale brandweer (RFS) van de staat New South Wales zegt dat meer dan zeventig huizen en andere gebouwen wellicht vernield zijn in en rond Tathra, een dorp aan de Australische zuidkust, ongeveer 400 kilometer ten zuiden van Sydney. De brand ontstond zondag. Hevige winden en hoge temperaturen deden de rest.

Ruim duizend hectare land ging op in vlammen. Het vuur verspreidde zich via kilometers struikgewas, en stak zelfs een rivier over, om uiteindelijk het dorp te bereiken, dat ongeveer 1.600 inwoners telt.

“Momenteel gaan we ervan uit dat meer dan zeventig huizen en andere gebouwen vernield zijn door de bosbrand in Tathra”, tweet de brandweer maandag. Gsm- en hoogspanningsmasten vielen om, waardoor de communicatie moeilijker verloopt. Onduidelijk is nog hoeveel mensen in het dorp verbleven, maar naar verluidt is er niemand vermist.

De weersomstandigheden verbeterden ’s nachts. Dat helpt de 150 brandweermannen die de bosbrand proberen in te dammen. Ze werkten de hele nacht door.

De brandweer verlaagde maandag het alarmpeil. “Maar de bevolking in de door brand getroffen regio moeten de weersomstandigheden blijven monitoren en klaar staan om hun reddingsplan voor bosbrand in werking te stellen als het vuur weer bedreigend wordt”, zegt ze.

Honderden inwoners moesten ’s nachts slapen in een evacuatiecentrum in het naburige dorp Bega.

EMERGENCY WARNING - Reedy Swamp fire (Bega Valley LGA) - A number of homes are believed to have been damaged or destroyed in the Tathra area. Building Impact Assessment teams are on their way to confirm. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/CItwYZHY0G — NSW RFS (@NSWRFS) 18 maart 2018

While firefighters and residents have saved many homes in #Tathra, a number have been destroyed. The exact number won't be known for some time when Building Impact Assessment teams can get into the area. The fire has burnt right to the coast under strong winds. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/CARce7Ok2m — NSW RFS (@NSWRFS) 18 maart 2018