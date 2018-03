Ex-spion en dochter mogelijk vergiftigd via ventilatie van BMW

De politie verspreidde een foto van de BMW van Sergei Skripal, in de hoop dat getuigen meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de verplaatsingen van Skripal en zijn dochter op de dag van de vergiftiging. Foto: AFP

Mogelijk werden de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter vergiftigd via het ventilatiesysteem van hun auto. Dat zeggen Amerikaanse media. Russisch president Vladimir Poetin verklaart intussen dat het “nonsens” is dat zijn land achter de moordpoging zou zitten. “Wij zijn niet eens in het bezit van zo’n gif.”

Volgens ABC News zeggen Britse speurders dat de aard van de giftige substantie, omschreven als “stoffig”, nu duidelijk is en dat ze een beter beeld hebben van hoe de gifaanval uitgevoerd is. De Skripals zouden kunnen zijn blootgesteld aan het gif via het ventilatiesysteem van hun BMW.

De politie vraagt getuigen die de bordeauxkleurige wagen gezien hebben op de ochtend van 4 maart om dat te melden. “We leren meer over Sergei en Joelia’s verplaatsingen, maar we moeten nog meer duidelijkheid hebben over hun exacte bewegingen op de ochtend van het incident”, verklaarde assistent-commissaris Neil Basu.

Nog volgens ABC zeggen speurders dat tot 38 mensen in Salisbury, waar de vergiftiging plaatsvond, zijn geïdentificeerd die in contact zijn gekomen met het zenuwgif. De impact wordt echter nog verder onderzocht en er wordt verwacht dat nog meer slachtoffers geïdentificeerd zullen worden.

Poetin: “Chemische wapens vernietigd”

Poetin. Foto: Photo News

Russisch president Poetin heeft intussen voor het eerst uitgebreid gereageerd op de beschuldigingen dat zijn land achter de vergiftiging zit. Volgens het Verenigd Koninkrijk zou het gif novichok uit de Sovjetperiode gebruikt zijn en zondag nog zei buitenlandminister Boris Johnson dat zijn land bewijs had dat Rusland het gif massaal had ingeslagen en onderzocht hoe zulke wapens gebruikt konden worden in moorden.

Zondagavond, nadat duidelijk was dat hij de presidentsverkiezingen voor de vierde keer had gewonnen, zei Poetin tegen reporters: “Ik kwam de tragedie te weten via de media. Het eerste wat ik dacht was: als dit een militair gif was, dan zouden de mensen ter plaatse gestorven zijn. Ten tweede, Rusland heeft geen zo’n zenuwgif. We hebben al onze chemische wapens vernietigd onder toezicht van internationale organisaties en wij deden dat eerst, in tegenstelling tot sommige van onze partners, die beloofden het te doen, maar helaas hun beloftes niet hielden.”

“Ik denk dat elke weldenkende mens zou begrijpen dat het onzin, gekheid, nonsens zou zijn voor Rusland om zich aan zo’n escapade te wagen vlak voor een presidentsverkiezing.” Volgens Poetin is Rusland ondanks de spanningen en beschuldigingen wel bereid samen te werken met het Verenigd Koninkrijk: “We staan klaar om samen te werken, we hebben dat meteen gezegd. We staan klaar om deel te nemen aan de nodige onderzoeken, maar daarvoor moet er wel ook een wil zijn van de andere kant en die zien we niet. Maar we halen het niet van de agenda, gezamenlijke inspanningen zijn mogelijk.”