Beroepsvereniging roept kinesisten op zich massaal te deconventioneren, waardoor patiënt meer moet betalen

De beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, Axxon, roept haar leden maandag in een opiniestuk in De Standaard op om zich massaal te deconventioneren. Daardoor zouden ze zich niet meer moeten houden aan de tariefafspraken met het Riziv.

De kinesitherapeuten willen een hoger honorarium kunnen aanrekenen, maar krijgen voorlopig in de onderhandelingen met het Riziv een nul op het rekest. Axxon roept kinesitherapeuten daarom op om zich massaal te deconventioneren tegen 22 maart. Wie niet geconventioneerd is, mag namelijk zelf de prijs bepalen die hij wil vragen.

Het is vooral de patiënt die de dupe zou worden van de massale deconventionering: die moet meer betalen en krijgt minder terugbetaald van het ziekenfonds. Dat erkent ook Axxon. “We kunnen dus niet gelukkig zijn met deze deconventioneringsactie, maar we beseffen dat dit het enige drukkingsmiddel is om een opwaardering van het beroep kinesitherapie af te dwingen”, schrijven Philip Roosen en Dirk Cambier, verbonden aan de vakgroep Revalidatie en Kinesitherapie aan de UGent, in hun opiniestuk.