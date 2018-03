Brazilianen betogen in favela na moord op politica

Ongeveer tweeduizend personen hebben zondag in Rio de Janeiro betoogd in de favela waar Marielle Franco is geboren, het gemeenteraadslid dat woensdag werd vermoord. Ze eisen rechtvaardigheid voor de activiste, die zich inzette tegen racisme en politiegeweld.

“De stem van Marielle zal niet stil blijven”, riep een van de leiders van de mars via een megafoon. Marielle Franco, een charismatische vrouw van 38 jaar, die in 2016 verrassend gemeenteraadslid werd, was sterk betrokken in de strijd tegen racisme en politiegeweld.

Franco werd achtervolgd toen ze met de auto terugkeerde van een bijeenkomst voor de emancipatie van zwarte vrouwen. Uiteindelijk openden haar achtervolgers het vuur. Ze werd meermaals in het hoofd geschoten. Ook haar chauffeur werd doodgeschoten, haar assistente raakte gewond.

De activiste is afkomstig van de favela van Maré, een van de meest gewelddadige van Rio, in het noorden van de stad, niet ver van de internationale luchthaven. Er leven ongeveer 140.000 Brazilianen. Schietpartijen zijn er niet ongewoon. Drugsbendes zijn er onderling verwikkeld in geweld, en tegelijk aarzelen de ordediensten niet om gespierd in te grijpen.

De betoging van zondag is de jongste van een lange reeks. De moord lokte veel verontwaardiging uit, vooral omdat de misdaad gepleegd klaarblijkelijk is met politiekogels. Donderdag nog trokken vijftigduizend betogers de straat op in Rio. In Sao Paulo ging het om 30.000, en in veel andere steden voerden nog eens duizenden anderen actie.

Foto: EPA-EFE

