Waalse antidopingfederatie gaat binnenkort ook amateurs bestraffen

De Franstalige antidopingfederatie ONAD zal binnenkort ook amateursporters kunnen bestraffen als ze de dopingregels overtreden. De Franse Gemeenschap zal daar eind maart of begin april een nieuw decreet over goedkeuren, zo schrijft Le Soir maandag.

Het gaat om de omzetting van de antidopingcode van het wereldantidopingagentschap WADA. ONAD zal daardoor binnenkort in staat zijn om ook amateursporters te controleren op doping, zelfs als ze niet zijn verbonden aan een sportclub, zoals bijvoorbeeld in fitnesscentra. Wie tegen de lamp loopt, riskeert een schorsing van 1 tot 4 jaar of een boete van 350 tot 10.000 euro.

In Vlaanderen werd de WADA-code al enkele jaren geleden omgezet in een nieuw decreet. Sindsdien worden er 20 tot 30 procent meer dopinggevallen geregistreerd.