Deze beelden roepen ernstige vragen op bij overwinning van Poetin

Op sociale media circuleren video’s waarop te zien hoe in verschillende Russische stembureaus mogelijk gefraudeerd wordt. Op de video’s is te zien hoe extra stembiljetten in de urne gestoken worden. Volgens een Russische NGO, gespecialiseerd in verkiezingsfraude, werden meer dan 1.800 onregelmatigheden genoteerd.

Vladimir Poetin haalde vorige zondag met 76,7 procent van de stemmen zoals verwacht een vierde ambtstermijn binnen. Dat maakte de kiescommissie maandagmorgen bekend, na telling van 99 procent van de stembureaus.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe extra stembiljetten in de stembussen gestoken worden. De vermeende fraudeurs gingen creatief te werk. Zo is op een video te zien hoe een bejaarde dame een grote tros ballonnen voor een camera hangt om dan ongezien extra biljetten in de urne te stoppen. Op een andere video is te zien en horen hoe worstelaars een robbertje vechten om de aandacht van de toezichthouder af te leiden. Op nog een andere video is te zien hoe een toezichthouder zelf ingevulde biljetten in de urne steekt.

Volgens de NGO Golos (stem in het Russisch nvdr.) werden er ruim 1.800 onregelmatigheden genoteerd. Gaande van extra stembiljetten toevoegen, mensen die meerdere keren hun stem uitbrachten tot waarnemers die mensen verhinderden bij het stemmen. Ook oppositiekandidaat Aleksej Navalny, die overigens niet deel mocht nemen aan de presidentsverkiezingen, meldt honderden gevallen van stembusfraude. Hij had met zijn partij 33.000 onafhankelijke toezichthouders naar de stembureaus gestuurd om toe te zien of de verkiezingen eerlijk verliepen.

Nog volgens de NGO zou het de bedoeling zijn om de opkomstcijfers op te krikken om de overwinning van Poetin geloofwaardiger te doen lijken. Het hoofd van de Russische Centrale Kiescommissie verklaarde al de beelden te zullen onderzoeken. In de havenstad Rostov aan de Don werd al een stembureau gesloten vanwege ’ballot stuffing’.