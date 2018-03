Omzet Thalys voor het eerst boven half miljard euro

Brussel - Hogesnelheidstreinoperator Thalys heeft in 2017 voor het eerst meer dan 500 miljoen euro omzet geboekt. Na twee jaren van dalingen, steeg de omzet vorig jaar met 11 procent naar 509 miljoen euro. Het aantal reizigers steeg met 7 procent naar 7,2 miljoen, zo meldt Thalys maandag.

Voor CEO Agnès Ogier is de groei het resultaat van een “allesomvattende en 100 procent Europese strategie, die gericht is op de ontwikkeling van zowel vrijetijdsreizen als een kwalitatief aanbod voor zakelijke reizigers op elk van onze routes”. De Thalystreinen rijden in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland.

Thalys heeft de verbindingen van Brussel en Parijs naar Amsterdam versterkt, breidde de Duitse route uit met een vijfde heen-en-terugreis per dag tot Essen. En tussen Brussel en Parijs heeft de goedkopere Izy-trein de route “nieuw leven in geblazen”, zegt het bedrijf. Tot slot stelt Thalys ook vast dat het Europese toerisme heropleeft en dat het economische klimaat gunstiger is geworden.