Jobat organiseert eerste editie Job Fair Brussels

Op donderdag 22 maart vindt in Brussels Expo de gloednieuwe Job Fair Brussels plaats. Het gaat om een nationale jobbeurs, een samenwerking tussen Jobat en Références. Je kunt er workshops volgen, netwerken met HR-managers en hen persoonlijk je cv overhandigen.

Job Fair Brussels is een nieuw initiatief van Jobat.be en Références. Het is, volgens deze organisatoren, de geknipte jobbeurs voor iemand die wil werken in de regio Brussel, of wie een job zoekt bij een grote (inter)nationale onderneming. Voor deze eerste editie van Job Fair Brussels verwachten de organisatoren enkele duizenden gegadigden, zowel actieve als passieve werkzoekenden. Inschrijven is gratis. Intussen hebben zich al duizenden bezoekers geregistreerd.

Uiteenlopende jobs

De jobbeurs wil ook het verschil maken met de breedte van het jobaanbod. Hierbij zitten jobs voor ingenieurs, administratieve bedienden of marketing- en communicatiespecialisten. Maar denk ook aan trein- en busbestuurders, technici, IT-profielen, accountants, politieagenten of mensen met ambitie in de reissector. Het functieaanbod van de aanwezige bedrijven is zeer divers.

Intussen hebben ruim dertig werkgevers zich al aangemeld om aanwezig te zijn. Onder hen bevinden zich onder meer BNP Paribas Fortis, TUI, Van Hool, Europ Assistance, Ladbrokes, ING, Van Marcke, HR Rail, Q4S, De Lijn en de Politie. Goed voor meer dan 500 openstaande jobs. Deelnemers die tijdens de beurs gemakkelijk hun cv willen voorleggen aan alle deelnemende bedrijven, kunnen die op voorhand toevoegen in ‘Mijn Jobat’ op Jobat.be.

