Minister De Block woest om oproep kinesitherapeuten om uit tariefafspraken te stappen

Brussel - Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is woedend om de oproep van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten naar haar leden om zich massaal te deconventioneren. De minister vindt het niet kunnen dat Axxon met die oproep komt nadat de vereniging eerst een akkoord met het Riziv heeft ondertekend. “Desnoods schrijf ik zelf alle 22.000 kinesisten aan om tekst en uitleg te geven”, aldus De Block.

Geconventioneerde dokters of kinesitherapeuten moeten zich aan de tariefafspraken houden. Dat biedt het voordeel voor de patiënt dat hij niet plots voor een onaangename financiële verrassing komt te staan. Voor de zorgverstrekker staat tegenover de conventie een aantal voordelen. In een opiniestuk roept Axxon maandag haar leden op massaal te deconventioneren. Ze wil daarmee een “opwaardering” van het beroep afdwingen.

Haar reactie in De Ochtend op Radio 1 maakt duidelijk dat minister De Block absoluut ‘not amused’ is met de oproep. Ze wijst erop dat Axxon weliswaar de enige beroepsvereniging in de sector is, maar niettemin maar een klein aandeel vertegenwoordigt.

Bovendien is de minister er “niet mee gediend” dat die oproep volgt na maanden onderhandelen, waarbij er meer middelen naar de sector gaan. “Een woord is een woord en een ondertekening is een ondertekening”, aldus De Block, die de vereniging verwijt nu “haar kar te draaien”. “Op de kap van de patiënt proberen ze nu hun gelijk te halen.”

De liberale minister wijst erop dat kinesisten die zich conventioneren, aanspraak kunnen maken op premies die tot 3.500 euro kunnen oplopen. Ze citeerde ook afspraken over de indexering en de groeinorm. De Block overweegt de kinesisten persoonlijk aan te schrijven “met tekst en uitleg”. Het zou volgens de minister “goed zijn mocht er een betere vertegenwoordiging van de kinesitherapeuten zijn”. Want met deze oproep maakt Axxon “zich als beroepsvereniging compleet ongeloofwaardig”.