Man verrast vriendin terwijl ze uit vliegtuig springen: “Wil je met mij trouwen?”

‘Wie origineel wil zijn, moet risico’s durven nemen’ moet deze onbekende man gedacht hebben. Deze kerel vroeg zijn vriendin ten huwelijk in de lucht terwijl ze aan het skydiven waren.

Terwijl de twee tortelduifjes uit een vliegtuig sprongen, riep de man dat hij zijn vriendin erg graag zag. “Zouden we dan niet beter gewoon trouwen?”, riep hij daar nog achterna. In de hoop dat de ring in het doosje zou blijven zitten, haalde hij de verlovingsring boven. “Wil je met mij trouwen?”, vroeg hij dan zoals een echte gentleman. Zijn vriendin antwoordde duidelijk ‘ja’ en deed de ring rond haar vinger.