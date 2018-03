Het verhaal van de beste vrouwelijke scherpschutter ooit. Ze legde 309 Duitsers om, met roodgelakte nagels

Ze was mooi, hip gekleed, modern gekapt. Maar als je in haar vizier kwam, dan was je dood. De Oekraïense scherpschutster Lyudmila Pavlichenko geldt nog steeds als de beste vrouwelijke scherpschutter ooit. Ze legde in haar eentje 309 van Hitlers beste snipers neer. Met de glimlach en met rood gelakte nagels.

Het was koud, het regende en er was bijna geen eten meer. Het moreel zat zeer diep bij de Russen die 2de januari 1942. Al weken leden ze zware verliezen in Sebastopol. Ergens zat een Duitse scherpschutter ...