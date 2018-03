Minister Ducarme weigert vragen over Veviba-dossier te beantwoorden

Brussel - Minister Denis Ducarme heeft maandag in de verenigde kamercommissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven aangekondigd dat hij geen vragen over het dossier-Veviba zal beantwoorden. “Ik wil niet de politieke verantwoordelijkheid te nemen om de fraudeurs wapens in handen te geven om vervolging te ontlopen”, zei hij, verwijzend naar de weigering van het Luikse parket-generaal om het verslag van het voedselagentschap aan het parlement over te maken.

Denis Ducarme. Foto: BELGA

Procureur-generaal Christian De Valkeneer liet vrijdag weten dat hij het rapport van het Federaal Voedselagentschap eerst nader wilde onderzoeken alvorens het aan het parlement wordt overgemaakt.

FAVV afwezig

Toch ging de commissievergadering van maandagvoormiddag door, in aanwezigheid van minister Ducarme, bevoegd over het federaal voedselagentschap FAVV, en zijn collega van Volksgezondheid Maggie De Block. Het FAVV was, in tegenstelling tot wat op de agenda was aangekondigd, niet aanwezig. “Het FAVV is niet aanwezig om te vermijden dat ze elementen van het verslag, dat door het parket is tegengehouden, zouden onthullen”, gaf Ducarme aan.

Commissieleden van de meerderheden onderschreven de verwijzing van de minister naar de scheiding der machten. Ducarme zei dat hij zich op basis van dat principe wel moet onderwerpen aan de vraag van het gerecht. Maar ze drongen, net als hun collega’s van de oppositie, aan op spoed. Het parlement moet zo snel mogelijk kunnen beschikken over het verslag van het FAVV. Het kan niet dat de regering en de pers over het verslag beschikt en het parlement niet, vond onder meer Annick Lambrecht (sp.a).

Minister Ducarme verzekerde hij dat hij het verslag zo spoedig mogelijk aan het parlement zal overmaken zodra hij groen licht gekregen heeft van het parlement. Mede-commissievoorzitter Jean-Marc Delizée kondigde aan dat het verslag desnoods vrijdag in commissie kan besproken worden.

Na anderhalf uur was men nog steeds bezig met de “regeling der werkzaamheden”.