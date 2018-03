Romelu Lukaku: de trouwste sergeant van de geplaagde coach José Mourinho

Met een rake kopbal leidde Romelu Lukaku Manchester United zaterdag naar de halve finales van de FA Cup in Wembley. Big Rom scoorde tien keer in zijn laatste veertien wedstrijden en profileert zich steeds meer als de beschermengel van zijn geplaagde coach José Mourinho. Of in de woorden van Lukaku zelf: “Ik ben zijn sergeant

op het veld.”