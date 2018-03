“Laten we heel hard hopen dat deze bekerfinale geen voorbode was van wat ons in Play-off 1 te wachten staat”

Gelukkig zagen we na afloop nog veel vrolijke gezichten. Supporters, spelers, trainers en bestuurders van Standard waren dolblij en daar hadden ze alle reden toe. Een seizoen dat zich rond Nieuwjaar als krakkemikkig aankondigde, is met een beker als prijs en deelname aan Play-off 1 ongetwijfeld gelukt. De positie van Ricardo Sa Pinto is definitief gered. De verdienste van het Standard-bestuur is dat ze niet de voor Belgische clubs voor de hand liggende oplossing koos toen het in de herfst vierkant draaide op Sclessin en Sa Pinto zich vooral aanstellerig gedroeg. De Portugees mocht blijven zitten en het loopt alsnog goed af.