Van overbodige bankzitter tot bekerheld: wat een grote Emond

Renaud Emond (26) is niet op zijn mondje gevallen. “Ik moet en zal een Standard-speler worden”, was zijn motto. Toch zat de spits in Luik bijna 2,5 jaar op de bank voor hij doorbrak. Elk aanbod om te vertrekken wees hij af en dat loont nu. Emond scoorde de winning goal in de finale en is zelfs bekertopschutter met zes goals. Van zero to hero.