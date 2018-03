Kremlin eist bewijzen of verontschuldiging van Londen

Het Kremlin eist dat Londen “vroeg of laat” bewijzen levert of zich verontschuldigt voor de beschuldigingen dat Rusland betrokken is bij de vergiftiging van de gewezen dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië.

“Vroeg of laat zullen ze verantwoording moeten uiten voor deze beschuldigingen: ze moeten ofwel bewijzen leveren of zich verontschuldigen”, aluds Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin.

Stroom laster

Nog volgens Peskov betekent de situatie niet dat de relaties met het Westen algemeen verslechterd zijn. “Het gaat om een moeilijk te verklaren, ongemotiveerde stroom aan laster tegen Rusland van de kant van Groot-Brittannië”, aldus Peskov.

Sergej en Joelia Skripal verkeren nog steeds in een kritieke toestand. Ze werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in een park in Salisbury. Londen gaat ervan uit dat Moskou achter de gifaanval zit, en wordt daarin gesteund door landen als Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Ondertussen werden zowel van Britse als van Russische kant diplomatieke sancties getroffen.