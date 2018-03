Politie valt binnen bij MSK in Gent na mogelijk vervalste kunst

Gent - Het parket heeft een huiszoeking uitgevoerd bij het MSK in Gent. Dat bevestigt een woordvoerder van het parket aan Vtm Nieuws. Speurders vermoeden dat de directrice documenten achtergehouden heeft die de echtheid van de omstreden collectie Russische kunst van het echtpaar Toporovski.

Nadat de stad Gent op 21 februari de bruikleenovereenkomst stopzette, is de eigenaar van de collectie, Igor Toporovski, de werken opnieuw komen ophalen. De collectie was bijzoner omstreden omdat de werken mogelijk vervalst zijn. Het museum heeft steeds volgehouden dat de werken gescreend zijn op echtheid en dat de eigenaar steeds de nodige certificaten heeft kunnen voorleggen.

Nu heeft het parket een huiszoeking laten uitvoeren in het kader van het onderzoek naar die collectie. Indien deze daadwerkelijk vervalst zijn, moet der politie beslag leggen op de werken. Speurders verzegelden computers en hebben documenten opgevraagd.

Eerder werd de directrice van het museum al aan de kant geschoven. Een externe audit moet duidelijkheid verschaffen over haar toekomst binnen het museum. De Zegher werd geschorst nadat bekendraakte dat ze gelogen had over experts die de echtheid van de collectie zouden onderzocht hebben. Beide aangehaalde experts zeggen nooit gecontacteerd te zijn geweest door De Zegher.

