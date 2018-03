Voortvluchtige Fadil B. krijgt 30 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in café

Antwerpen - Rechtbank Antwerpen - De rechtbank veroordeelt de voortvluchtige Fadil B. tot 30 jaar cel en 10 jaar TBS voor een dodelijke schietpartij in een café in Merksem.

Fadil B. zat in de vroege ochtend van 25 april 2012 in café Groenendaal, op het kruispunt van de Groenendaallaan en de Bredabaan in Merksem. Op een bepaald ogenblik verliet hij het café om met een taxi naar Berchem te rijden. Hij vertelde de chauffeur dat hij nog geld aan de dienster moest, maar wellicht ging hij zijn vuurwapen ophalen.

Kogel in de borst

Toen de taxi hem weer afzette aan het café, stapte hij op een klant af met wie hij vermoedelijk nog een eitje had te pellen. Ze gingen samen naar een ruimte achterin, waarna Fadil B. meerdere schoten op hem afvuurde. Het slachtoffer was er erg aan toe, maar overleefde zijn verwondingen. Een andere man, die aan een tafel een bord pasta zat te eten, had minder geluk: hij kreeg een kogel in de borst en stierf.

Fadil B. verliet daarna het café en hield een wagen tegen. Hij dwong de bestuurder onder dwang van het vuurwapen om naar Berchem te rijden. Hij verdween daarna spoorloos en vluchtte, vermoedelijk naar Kosovo.