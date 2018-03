Moslimexecutieve wijst imam terecht die zegt dat man vrouw mag slaan

Brussel - Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans laten weten dat de uitlatingen van de imam van een moskee in Wilsele, die eind vorig jaar in een preek had gezegd dat mannelijke moslims hun echtgenote een ‘lichte tik’ mogen geven “onaanvaardbaar” zijn en de man onmiddellijk geschorst werd in afwachting van de resultaten van een eigen onderzoek. Dat blijkt uit het antwoord van de N-VA-minister op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang).

De iman had in november tijdens het vrijdaggebed in de Al Ihsaan-moskee in Wilsele gezegd dat een man zijn echtgenote onder bepaalde voorwaarden - onder meer als seksuele onthouding niet effectief blijkt te zijn - een lichte tik met een ‘miswak’ (een dun houten stokje, red.) mogen geven als de vrouw zich ‘slecht gedraagt’. Een tik in het gezicht of op de intieme gedeelten kon volgens de bewuste iman echter niet. De uitspraken veroorzaakten heel wat commotie. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM) sprak van een ‘aanzet tot geweld’.

Homans herhaalt in haar antwoord dat “elke oproep tot geweld onaanvaardbaar en onwettig is”, maar reageert positief op de brief die ze ontving van de voorzitter van het Executief van de Moslims van België. Die noemt de uitspraken van de imam daarin “onaanvaardbaar” en stelt dat de man onmiddellijk geschorst is in afwachting van een eigen onderzoek naar de kwestie. In de brief stelt de EMB bovendien “geen berichten ontvangen te hebben van gelijkaardige incidenten binnen de islamitische gemeenschappen”. “Niettemin blijven wij waakzaam en zullen desgevallend op dezelfde manier prompt en weloverwogen te werk gaan”, klinkt het.