Lierke Plezierke, teloorgang van een provincieclub die te dicht bij de zon wilde vliegen

Is het einde nabij voor Koninklijke Lierse Sportkring? Opgericht op zes maart 1906, net de 112de verjaardag gevierd maar het water van de Nete staat de traditieclub tot hoog boven de lippen. Als Lierse er de komende dagen niet in slaagt een overnemer te vinden, dan dreigt het einde voor de club uit de Antwerpse provinciestad. Hoe is het zo ver kunnen komen met Lierke Plezierke?