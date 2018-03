Belg drinkt minder pils op café

Brussel - De Belg heeft vorig jaar minder pilsbier gedronken op café, maar wel meer speciaalbier. Dat blijkt een rondvraag van Febed, de federatie van Belgische drankenhandelaars bij haar leden die ruim 14.000 horecazaken bevoorraden, of zowat de helft van de markt. Ook de consumptie van frisdranken en water viel in 2017 terug; voor wijn of warme dranken zoals koffie zijn er geen cijfers.

Pilsbier blijft het meest populaire drankje op café. Het was vorig jaar goed voor een marktaandeel van net geen derde (32,3 procent). Maar de populariteit van het pintje gaat wel achteruit: -3,8 procent tegenover 2016. Speciaalbieren zijn dan weer meer in trek. De verkoop van zware speciaalbieren steeg met 4,9 procent tot een marktaandeel van 13,4 procent, goed voor een tweede plaats op café. Bij de lichte speciaalbieren was er een daling van de consumptie met 2,2 procent.

Ook minder frisdrank

Ook de consumptie van frisdrank en water boert achteruit, blijkt uit de cijfers van Febed. Van cola bijvoorbeeld -goed voor een marktaandeel van ruim 10 procent- werd er vorig jaar 4,8 procent minder gedronken. Bij de waters was er een daling met 1,2 procent. Plat water heeft een marktaandeel van ruim 15 procent en spuitwater van 10 procent.

Alles samen daalde het drankverbruik in de horeca in 2017 met gemiddeld 2,1 procent.

Febed stelt vast dat nieuwigheden zoals niet-alcoholische dranken (+43,8 pct) of gearomatiseerde waters (+4 pct) het almaar beter doen. De consumptie ervan steeg sterk, maar zij vertegenwoordigen nog altijd een erg beperkt marktaandeel. Volgens de federatie neigt de consument steeds meer naar gezonde dranken.