Vlaamse ISIS-vrouwen die met Vranckx spraken veroordeeld tot vijf jaar

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bouchra A., Tatiana W. en Kaoutar B. veroordeeld tot vijf jaar cel en 6.000 euro boete voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De rechtbank beval ook hun onmiddellijke aanhouding.

Bouchra A.

De drie Antwerpse vrouwen lieten verstek gaan op hun proces. Van Tatiana W. en Kaoutar B. is geweten dat ze momenteel met hun kinderen in een kamp in het noorden van Syrië verblijven en dat ze maar al te graag terug naar België zouden willen komen. Advocaat Walter Damen, die sinds enkele uren voor beide vrouwen optreedt, verzette zich niet tegen de vordering van de federale magistraat voor hun onmiddellijke aanhouding. "Ik hoop dat de autoriteiten er alles aan gaan doen om hen terug te halen. Ze zijn bereid hun verantwoordelijkheid op te nemen."

Bij Vranckx

Zondagavond waren twee vrouwen te zien in een reportage van VRT-journalist Rudy Vranckx. Het gaat om Bouchra en Tatiana, twee schoonzussen uit Borgerhout die in 2013 naar het grondgebied van Islamitische Staat in Syrië trokken, en nu willen terugkeren naar België.

Lees verder onder de video.

De vrouwen trokken in 2013 naar Syrië, met hun echtgenotes. Zij sneuvelden alle twee als soldaten voor ISIS. Daarna hertrouwden de vrouwen met twee andere ISIS-soldaten. Die zijn ondertussen spoorloos. Sinds de implosie van het ISIS-rijk zitten de twee vrouwen in het vluchtelingenkamp Al-Hol. het kamp bevindt zich in het noorden van Syrië in het deel dat Koerdische strijders controleren.

Tatiana W.

LEES OOK. ISIS-vrouwen die willen terugkeren naar België reisden zelf twéémaal naar oorlogsgebied

In het programma bekenden de vrouwen dat ze een fout hebben gemaakt. Ze zijn volledig uit vrije wil naar Syrië vertrokken. "Niemand heeft ons naar daar gesleurd", vertelden ze aan Rudy Vranckx. Maar al snel na aankomst in Syrië stelden ze vast dat ze een fout hadden gemaakt.

Toch teruggekeerd

Maar toch leerden ze niet uit dat inzicht. Want toen ze in 2013 even waren teruggekeerd naar Antwerpen - om er te bevallen - bleven ze daar niet. Een jaar later zijn ze opnieuw naar Syrië vertrokken.

Tussendoor waren ze hier wel naar deradicaliseringsexperts geweest. Maar op Facebook spotten de dames met hen. “Het is jullie niet gelukt om ons tegen te houden. Wat in onze harten zit, zullen jullie er nooit uithalen”, schreven ze.

Daarmee geconfronteerd, zei Bouchra tegen Rudy Vranckx dat ISIS hen met succes heeft geprobeerd terug te lokken. En dat ze in een zwak moment hebben toegehapt.

“Hier zitten we ook in de cel”

De vrouwen zijn dus nu bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld. Dat is beter dan ze gevreesd hadden. Ze hadden gerekend op twintig jaar cel. Al vinden ze dat ze nu al in de cel zitten, want in het vluchtelingenkamp in Syrië hebben ze nauwelijks bewegingsvrijheid.