VIDEO. Brandweer verhindert dat olie lekt uit gekantelde kraanwagen

Houthulst - In het West-Vlaamse Houthulst is maandagmiddag een kraanwagen gekanteld in een kleine gracht. De brandweer moest verhinderen dat er te veel olie uit het voertuig lekte.

Het ongeval gebeurde in de 7de Geniestraat in Houthulst. Om een nog onduidelijke reden ging de kraanwagen van de weg en belandde het voertuig in een kleine gracht. Door de klap verloor de wagen olie. Door het lek in te dammen, verhinderde de brandweer dat de vervuiling kon uitbreiden. De bestuurder van de kraanwagen raakte niet gewond.