Marc Van Peel (CD&V) staat niet op kieslijst en gaat eind dit jaar op pensioen

Antwerpen - Marc Van Peel (CD&V) zal niet opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit najaar. De 68-jarige havenschepen zal na deze legislatuur dan ook zijn politieke carrière uitwuiven. Dat maakte hij maandag bekend.

Marc Van Peel heeft al een erg rijke politieke loopbaan achter de rug. Niet alleen is hij sinds 2001 ononderbroken schepen in Antwerpen en zetelt hij al sinds 1989 in de gemeenteraad. Eind jaren 1990 was hij ook even partijvoorzitter van de toenmalige CVP en was hij afwisselend lid van de het Vlaams parlement, de Kamer en de Senaat.

later meer