Vier verdachten opgepakt die vloeibare xtc over gevangenismuur gooiden: vier gevangenen werden onwel

Leuven - De onderzoeksrechter in Leuven heeft op vrijdag 16 maart en zaterdag 17 maart vier personen aangehouden die er van verdacht worden drugs in de gevangenis te hebben binnengebracht waardoor minstens vier personen onwel werden.

Op zondag 4 maart rond 16 uur werd een flesje met een doorzichtige vloeistof over de muren gegooidvan gevangenis Leuven-Hulp in de Maria-Theresiastraat in Leuven. Het flesje werd meteen onderschept door een vijftiental gevangenen. Enkele gedetineerden dronken van het goedje waarna zeker vier mannen snel onwel werden. Eén gevangene, een man van 35 jaar die in voorhechtenis zat, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij mocht dezelfde avond het ziekenhuis weer verlaten.

Het toxicologische onderzoek is nog niet afgerond maar volgens alle verklaringen bevatte het flesje GHB.

Uit verder onderzoek bleek dat één van de gevangenen, een 29-jarige uit Leuven, aan een vriend buiten de gevangenis had gevraagd om hem GHB te bezorgen. De drugs zou nog in het huis van zijn ouders liggen.

De vriend, een 41-jarige uit Leuven, ging het flesje ophalen bij de ouders van de gedetineerde. Hij zou er zelf nog een hoeveelheid speed rond gebonden hebben. De man gooide het flesje over de gevangenismuur. De veertiger werd herkend op de camerabeelden van de gevangenis en door een getuige. Hij gaf dit ook zelf toe. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van het afleveren van verboden middelen.

De 29-jarige gedetineerde die inmiddels vrij was onder voorwaarden in een andere zaak, werd op vrijdag 16 maart opnieuw gearresteerd op verdenking van deze feiten. Hij nam vlak voor zijn arrestatie een hoge dosis drugs in en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man verblijft inmiddels ook opnieuw in de gevangenis. Ook zijn ouders werden opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van het afleveren van verboden middelen.

Morgen verschijnen de vier aangehoudenen voor de raadkamer.