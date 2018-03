Debutant Limbombe niet onder de indruk bij Rode Duivels: “Ik denk wel dat ik het niveau aankan”

Bondscoach Roberto Martinez riep 28 Rode Duivels op voor de oefeninterland van dinsdag 27 maart in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen Saoedi-Arabië. Anthony Limbombe was de opvallendste nieuwkomer. Het is voor de 23-jarige winger van Club Brugge zijn eerste selectie. “Misschien is het een troef dat ik een uniek profiel heb in deze kern, misschien ook niet.”

“Anthony doet het dit seizoen heel goed bij Club Brugge”, lichtte Roberto Martinez zijn keuze toe. “Hij voetbalt al maanden op een consistent niveau en verdient deze selectie. Hij is een speler met een interessant profiel en toont drang naar voren. Dat is het soort voetbal waar we voor staan. Hij kan zich nu tonen.”

“Voordeel dat ik bij Club Brugge in hetzelfde systeem speel”

“Ik heb gezonde stress, ik ben enorm fier om hier te zijn”, reageerde de debutant toen hij maandag arriveerde in Tubeke. “Ik moet Ivan Leko bedanken omdat ik hier sta. Het is in mijn voordeel dat ik bij Club Brugge in het systeem speel waarin de Rode Duivels ook spelen. Dit is al een ervaring op zich. Ik zal moeten vechten voor mijn plaats, maar het zou helemaal mooi zijn als ik ook naar het WK zou mogen.”

“De bondscoach kent mijn kwaliteiten: hij heeft me dit seizoen al vaak aan het werk gezien. Maar natuurlijk moet ik me ook hier tonen. En hopelijk krijg ik wat speelminuten. Misschien is het een troef dat ik een uniek profiel heb in deze kern, misschien ook niet. We zien wel.”

“Ik heb al gepraat met de bondscoach. Of ik speelminuten krijg tegen Saudi-Arabië? Daar hebben we nog niet over gesproken. Ik denk wel dat ik het niveau aankan, maar ik zal me wel een beetje moeten aanpassen natuurlijk. Maar ik zal er alles aan doen om het beste van mezelf te geven.”

“Deze zomer is nu of nooit. Maar ik ben wel ambitieus”

Limbombe (23) blikte ook even vooruit op zijn toekomst: “Ik ben blij bij Club Brugge. Ik ben blij dat ik mijn contract heb verlengd. Maar ik wil ook stappen vooruit zetten natuurlijk. Het is niet zo dat ik deze zomer zeg: nu of nooit. Maar ik ben wel ambitieus.”

Foto: Photo News

Volg hier omstreeks 17u30 LIVE de persconferentie van Roberto Martinez!