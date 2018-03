Belg gaat luchthaven van Keulen/Bonn leiden

De Belgische luchtvaartingenieur Johan Vanneste, nu nog topman bij de luchthaven van het Groothertogdom Luxemburg, neemt ten laatste op 1 juni het roer in handen van de luchthaven van Keulen/Bonn. Dat meldt de Duitse luchthaven maandag.

De 57-jarige Vanneste is al jarenlang actief in de luchtvaart. Zo was hij van 2003 tot 2010 CEO van luchtvaartmaatschappij VLM. Daarna trok hij naar TNT Airways in Luik, waar hij operationeel directeur werd. In 2014 werd hij aangesteld als algemeen directeur van de nationale Luxemburgse luchthaven.

Die laatste job ruilt hij binnen enkele maanden in voor die van topman van de luchthaven Köln Bonn Airport. Er ligt een contract van drie jaar klaar voor de Belg. Hij krijgt er de leiding over 1.800 mensen.

Köln Bonn Airport, in het westen van Duitsland, ontving vorig jaar 12,4 miljoen passagiers en verwerkte 840.000 ton vracht. Dat waren twee records.

Op Luxembourg Airport wordt het vertrek van Vanneste bevestigd. De zoektocht naar een opvolger wordt opgestart.