NTGent: Syriëstrijders niet geïnteresseerd om deel te nemen aan toneelstuk

Gent - NTGent, dat zich afgelopen week in het midden van een mediastorm bevond na een zoekertje waarin het aangaf te overwegen om een IS-strijder te laten deelnemen aan een voorstelling, laat nu weten dat geen enkele ex-Syriëstrijder zich gemeld heeft om mee te doen.

De casting voor het theaterproject Lam Gods is afgelopen. NTGent verspreidde de afgelopen weken een oproep aan Gentenaars om met hun eigen verhaal mee te doen aan het tot leven wekken van het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck.

Voor het personage van de kruisvaarder zocht het naar mensen die extreem gelovig zijn. In een zoekertje in de krant werd gesuggereerd dat ook een ISIS-strijder welkom zou zijn om zijn verhaal te doen op het podium. Het toneelgezelschap kwam daardoor in het oog van een mediastorm terecht.

Nu laat het NTGent weten dat zich geen enkele Syriëstrijder heeft gemeld. “Dat was en is ook nooit de bedoeling. NTGent werkt niet samen met, noch geeft een podium aan, criminele terroristen”, klinkt het voorzichtig in een persbericht.

Wie dan wel de rol van de kruisvaarder zal spelen, zal de komende dagen worden beslist. Vijf “extreem-gelovigen” hebben zich gemeld. De kandidaat met het sterkste eigen verhaal heeft de grootste kans om de rol te mogen spelen.