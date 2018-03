Pro League bindt strijd aan tegen piraterij: geen illegale livestreams meer

Om de waarde van de tv-rechten van het Belgische voetbal te beschermen, gaat de Pro League de strijd aan met piraterij en illegale streaming van haar wedstrijden op het internet. Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van een informaticasysteem van LaLiga, Marauder genoemd. Het systeem wordt dit seizoen al ingezet voor alle wedstrijden van de play-offs.

De Pro League sloot met LaLiga in januari al een overeenkomst af voor de rest van het seizoen en nam ook een optie op een extra seizoen. Als de evaluatie na de play-offs positief is, zal die optie gelicht worden. De profclubs leggen 115.000 euro op tafel, waarvan 36.247 euro voor het lopende seizoen en 78.798 euro voor volgend seizoen. De kost wordt gedragen door de clubs uit de Jupiler Pro League en afgehouden van de inkomsten uit de tv-rechten. De rechtenhouders betalen de technische kosten die verbonden zijn aan het overmaken van de beelden aan LaLiga.

Illegale streamings op websites en sociale media

Marauder is een geautomatiseerd informaticasysteem dat ontwikkeld is voor en door LaLiga, de profliga van de Spaanse voetbalcompetitie. Het programma bestaat uit een algoritme dat zelf op zoek gaat naar illegale streamings op websites en sociale media. Zodra de beelden opgespoord zijn, probeert Marauder de streams te blokkeren. De Pro League is de eerste andere profliga die daarvoor bij de Spaanse collega’s aanklopt. In de Primera Division wordt al vier jaar met Marauder gewerkt. Op sociale media verwijderde LaLiga meer dan 268.000 video’s, 9.000 accounts werden geblokkeerd. Ongeveer 140 mobiele applicaties en 500 URL’s, die illegale links naar beelden van de competitie deelden, werden offline gehaald.

Het volstaat om de beelden van de Jupiler Pro League toe te voegen aan Marauder, waarna een onderzoeksunit van LaLiga de illegale content online opspoort. Het zijn vooral de livestreams en de samenvattingen die de Pro League offline wil halen. De samenwerking met LaLiga houdt ook overeenkomsten in met Google (Youtube) en Facebook, die hun programma’s ter beschikking stellen van de rechtenhouders om illegale video’s op de sociale media te blokkeren.

Probleem voor de rechtenhouders

Piraterij werd in de onderhandelingen omtrent het huidige tv-contract regelmatig genoemd als een probleem voor de rechtenhouders. “We merkten dat de technologie enorm evolueert. Juridisch is het ook niet simpel om er tegen op te treden. Websites veranderen gewoon van domeinnaam en gaan voort. Er was nood aan een technologische oplossing nodig om de problematiek aan te pakken”, legt Leander Monbaliu van de Pro League uit aan Belga. “Daarom richtte de Pro League een werkgroep Piracy op. In november zaten we voor het eerst samen met LaLiga om te kijken naar hoe zij het probleem aanpakten. Uiteindelijk is het tot een samenwerking gekomen.”

De Pro League ziet de strijd tegen piraterij als een investering in het eigen product. “Onze clubs moeten hier op lange termijn beter van worden. Illegale streamings tasten de economische waarde van onze competitie aan. Veel van onze clubs zijn in grote mate afhankelijk van de inkomsten van de tv-rechten. Als die tv-rechten in waarde afnemen, heeft dat een rechtstreeks effect op de budgetten van onze clubs”, verklaart Monbaliu, legal advisor van de Pro League.

Om de Belgische voetbalsupporter bewust te maken van de gevolgen van piraterij, lanceert de Belgische profliga een campagne. In een videoboodschap met de leuze ‘wanneer piraterij verschijnt, is het ‘t voetbal dat verdwijnt’ wijst de Pro League op de nefaste gevolgen ervan.

“Deze unieke samenwerking met LaLiga toont aan dat wij vastberaden zijn om deze problematiek grondig aan te pakken”, reageerde CEO Pierre François. “Deze campagne, samen met het groeiende succes van het Belgische voetbal en de investeringen in nieuwe productietechnologieën zal de interesse in ons product naar een nog hoger niveau tillen, nationaal, maar ook internationaal.”