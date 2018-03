Moord op Sofie Muylle: Roemeen officieel verdacht van foltering en verkrachting

Brugge / Knokke-Heist - In de zaak rond de dood van Sofie Muylle wordt Alexandru C. niet langer enkel van moord verdacht. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge heeft ondertussen bijkomend gevorderd voor onder andere foltering met de dood tot gevolg en verkrachting met de dood tot gevolg. Voor die feiten zou de Roemeen tot 30 jaar opsluiting riskeren.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari 2017 om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras aan de Zeedijk. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Op maandag 26 juni werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. In de maanden voor en na de moord verbleef hij alleszins in Knokke-Heist. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Op het lichaam van het slachtoffer werd DNA van de verdachte aangetroffen. Bij een test met de leugendetector bleek C. leugenachtig.

In september 2017 kwam er al een eerste aanvullende vordering voor verkrachting. Sinds 17 januari 2018 wordt C. ook verdacht van foltering met de dood tot gevolg, verkrachting met de dood tot gevolg, aanranding met de dood tot gevolg en verkrachting met foltering. Voor de eerste drie bijkomende kwalificaties zou de Roemeen 20 tot 30 jaar opsluiting riskeren. Op verkrachting met foltering staan straffen van 15 tot 20 jaar opsluiting. Wellicht hebben de aanvullende vorderingen te maken met de verklaringen van de verdachte zelf, maar inhoudelijk wil het parket daar niet op reageren.

Alexandru C. blijft ontkennen dat hij Sofie Muylle van het leven heeft beroofd. De nieuwe kwalificaties lijken dus vooral belangrijk bij een eventuele vrijspraak voor moord, waarvoor hij levenslange opsluiting riskeert. In dat geval zou het hof van assisen de verdachte alsnog voor een van de andere tenlasteleggingen kunnen veroordelen.

De raadkamer in Brugge beslist morgenochtend over de verdere aanhouding van de verdachte.

Lees ook: Moordverdachte filmde stervende Sofie Muylle nadat hij haar had verkracht. Hij gaf er zelfs commentaar bij