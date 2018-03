Man slaapt roes uit in pas gestolen voertuig

Een 36-jarige man uit Ieper moest zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een reeks diefstallen. De politie trof hem enkele uren na de diefstal van een auto aan in de wagen terwijl hij zijn roes aan het uitslapen was.

De feiten deden zich voor op 24 juli 2017. De man had ingebroken in een wagen waar de politie hem even later ook aantrof terwijl hij zijn roes lag uit te slapen. Naast hem lag een tas met gestolen goederen die hij eerder op de avond buit gemaakt had.

De man had daags ervoor een ongeval gehad. Ook in dat voertuig vonden de onderzoekers tal van gestolen goederen, en tijdens een huiszoeking bij een vriend werden nog eens een boel spullen aangetroffen.

De man riskeert twee jaar effectief omdat hij in staat van herhaling is. Zijn advocaat meent dat hij ondertussen op het rechte pad is. Hij was in de situatie verzeild geraakt omdat hij zijn vrouw daags na de begrafenis van zijn vader had betrapt met een andere man. Hij nam zijn toevlucht tot speed en stal om zijn drugs te kunnen bekostigen.

Uitspraak op 16 april.