Twintig verwaarloosde honden in beslag genomen in één woning: liepen rond in eigen uitwerpselen

Sint-Pieters-Leeuw - De lokale politie van de zone Zennevallei heeft 20 verwaarloosde honden in beslag genomen in een huis in Sint-Pieters-Leeuw. De dieren zaten in verschillende kooien of liepen in hun eigen uitwerpselen rond in afgemaakte ruimten in de desbetreffende woning. Zo laat de politie weten.

De lokale politie had een tip gekregen via een organisatie die opkomt voor dierenwelzijn en stuurde twee inspecteurs ter plaatse om zich te vergewissen van de situatie en de juiste leefomstandigheden van de dieren.

Ter plaatse troffen de politiemensen verschillende honden aan. Die beschikten wel over eten en drinken maar hun leefomstandigheden waren voorts erbarmelijk. De dieren zaten opgesloten in verschillende kooien, al dan niet op elkaar gestapeld. Enkele honden liepen ook vrij rond in hun eigen uitwerpselen en urine in afgemaakte ruimten verspreid over de hele woning. De geur was zeer indringend, er was geen daglicht en er was geen verluchting voorzien voor de dieren. De eigenaars van de dieren bleken ook niet over de nodige documenten te beschikken.

Na contact name met het departement Omgeving, afdeling Dierenwelzijn, werden in totaal 20 honden in beslag genomen en overgebracht naar het dierenasiel Veeweyde. De honden worden ter adoptie geplaatst. De bewoners van de woning worden later verhoord.