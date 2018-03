Officieel: voormalig coach Real Madrid wordt trainer van Yannick Carrasco

Het gaat niet goed met Dalian Yifang, de nieuwe Chinese club van Rode Duivel Yannick Carrasco. Dalian ging in de eerste drie competitiewedstrijden immers drie keer onderuit, slikte 13 tegendoelpunten en kon zelf nog geen enkele keer raak treffen. Het bestuur heeft daarom ingegrepen en een nieuwe coach aangesteld: ex-coach van Real Madrid Bernd Schuster.

Het nieuws werd zondag al gemeld door Chinese bronnen, maar werd maandag officeel bekend gemaakt. Ma Lin, de huidige coach van Dalian Yifang, stond onder zware druk en wordt aan de kant geschoven. Dalian ging op de openingsspeeldag met maar liefst 8-0 onderuit op het veld van Shanghai en ook tegen Guangzhou (2-0) en vrijdag tegen Beijing Guoan (0-3) konden Yannick Carrasco en zijn teamgenoten geen indruk maken. Met nul punten en een doelsaldo van -13 staat de club momenteel ook autoritair laatste in de Chinese Super League.

Dominant seizoen bij Real Madrid

Bernd Schuster moet de club van Carrasco op het juiste pad brengen. De Duitser was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw als speler actief bij FC Köln, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en het Mexicaanse UNAM Pumas. Als coach was hij vooral actief in Spanje en baarde hij opzien met zijn stint bij Real Madrid: de Duitser leidde De Koninklijke in het seizoen 2007-2008 naar een dominante titel in La Liga en won enkele maanden later ook de Spaanse supercup.

Het volgende seizoen was echter een stuk minder succesvol, waarna Schuster nog voor de winterstop zelf een stap opzij zette. Intussen is de 58-jarige coach al enkele jaren werkloos: sinds hij Malaga verliet in de zomer van 2014 heeft Schuster geen club meer getraind. Daar komt nu dus verandering in.