Zelfrijdende auto rijdt vrouw dood: taxibedrijf Uber stopt meteen alle experimenten

Bij een ongeval met een zelfrijdende auto van de taxi-app Uber in de Verenigde Staten is zondagavond een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om het eerste dodelijke ongeval met een robotwagen en een voetganger. Uber heeft alle tests met zelfrijdende voertuigen opgeschort.

Het ongeval vond plaats in Tempe, een stad in de zuidwestelijke staat Arizona. Toen een voetgangster de rijbaan wou oversteken, stopte het autonome voertuig niet, ook al zou de wagen geprogrammeerd zijn om dergelijke botsingen te voorkomen. De knal was onvermijdelijk en de voetgangster overleed aan haar verwondingen.

Geen chauffeur

De robotwagen was één van de zelfrijdende voertuigen, die door het Amerikaanse taxibedrijf Uber op de weg zijn gestuurd bij wijze van experiment. Er zat dus geen chauffeur in de auto, het volledige rijproces verliep automatisch. Een van de argumenten voor dergelijke robotwagens is dat de overgrote meerderheid van de verkeersongevallen te wijten is aan een menselijke fout. Tegelijkertijd was de sector zich ervan bewust dat ook met zelfrijdende auto’s dodelijke ongevallen niet volledig uit te sluiten zijn.

Uber-topman Dara Khosrowshahi betuigde zijn medeleven op Twitter. “Ongelooflijk droevig nieuws”, schreef hij. “Onze gedachten zijn nu bij de familie van het slachtoffer.” Het bedrijf zou alles in het werk stellen om samen met de lokale politie de omstandigheden in kaart te kunnen brengen.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz — dara khosrowshahi (@dkhos) March 19, 2018

Niet de enige

Tientallen ondernemingen ontwikkelen momenteel zelfrijdende voertuigen. Bij wijze van tests rijden de wagens in de Verenigde Staten ook mee in het verkeer. Onder andere in San Francisco, Phoenix, Pittsburgh en Toronto in Canada rijden er zo robotauto’s rond.