Bondscoach Martinez over blessures Rode Duivels, Hazard als valse 9 en WK-selectie: “De 23 zullen grotendeels uit deze groep komen”

Bondscoach Roberto Martinez heeft vandaag een persconferentie gehouden voor de interland van de Rode Duivels tegen Saoedi-Arabië volgende dinsdag. De Spanjaard raakte verschillende onderwerpen aan. Van de blessures die Courtois en Vermaelen opliepen bij hun clubs tot Eden Hazard als valse negen en de WK-selectie.

Allereerst: de blessures waarmee verschillende Rode Duivels kampen. “Jordan Lukaku heeft last van de knie. Dat moeten we evalueren. Ook bij Divock Origi en Thorgan Hazard moeten we kijken hoe ze er aan toe zijn. Thibaut Courtois miste de match van Chelsea. Komende vrijdag gaan we bekijken of hij kan spelen tegen Saudi-Arabië”, aldus Martinez.

“Ook de situatie van Thomas Vermaelen wordt dan geëvalueerd. Hij blijft nog tot donderdag in Barcelona om te herstellen. Thomas kreeg tijdens de training een serieuze trap op zijn enkel. Maar ik denk dat hij zou kunnen spelen tegen Saudi-Arabië. Toby Alderweirerld had een moeilijke blessure aan de hamstrings. Hij heeft ook een terugval gekend, maar nu voelt hij zich sterk. Hij ziet er ook scherp uit. We gaan deze periode gebruiken om hem helemaal klaar te krijgen.”

De WK-selectie

Martinez liet onder andere Christian Benteke uit zijn selectie en haalde Anthony Limbombe erbij. Wat betekent dat voor Rusland? “De 23 voor Rusland komen niet noodzakelijk alleen uit de kern die nu is opgeroepen. Er zijn ook nog jongens als Nacer Chadli en Christian Kabasele die altijd deel hebben uitgemaakt van deze kern. Maar ik sluit de deur voor niemand. Want er kunnen nog blessures bij komen. Maar als iedereen fit blijft, zal de WK-selectie voor een groot deel uit deze groep komen.”

Slecht nieuws dus voor Christian Benteke? “Benteke maakt nog steeds deel uit van onze groep. Ik wilde gewoon niet te veel aanvallers oproepen. Christian moet nu proberen om op zijn beste niveau te komen bij zijn club. Hij heeft een degradatiestrijd waar hij op moet focussen.”

“Leander Dendoncker heeft mentaal een moeilijke periode achter zich. In twee transferperiodes was hij betrokken bij een transferverhaal. Dat is niet eenvoudig. De grootste kracht van Leander is dat hij zowel op het middenveld als in de verdediging kan spelen”, zei de Spanjaard.

Henry

Assistant-bondscoach Thierry Henry had vorige week in de pers gezegd dat hij graag trainer zou worden van Arsenal. “Maar die uitspraak is uit zijn context gerukt. Thierry bedoelde het niet zo dat hij onmiddellijk trainer wil worden van Arsenal. Daarvoor heeft hij te veel respect voor de Belgische nationale ploeg. En voor zijn voormalige baas Arsène Wenger. Maar als je zoals hem zo veel van Arsenal houdt, zeg je natuurlijk ja op de vraag of je er ooit trainer wil worden”, reageerde Martinez.

“Tegen Saudi-Arabië wil ik een frisse ploeg zien. Het is een wedstrijd die echt meetelt voor ons. Het is een enthousiaste tegenstander die ons zal tonen hoe de eerste twee groepswedstrijden op het WK zijn.”

Romelu Lukaku zal ongetwijfeld starten als diepe spits, zeker niet Eden Hazard zoals bij Chelsea. “De vorm van Lukaku is zeer goed. Tegen Liverpool was hij indrukwekkend. Hij toont maturiteit. Het doet deugd om hem op zo’n hoog niveau te zien presteren. Eden is voor mij geen valse negen. Bij Chelsea kan dat werken met jongens als Pedro rond hem. Maar bij ons hebben we nog Romelu, Michy, zelfs Dries die er kan spelen. Ik ga Hazard daar niet zetten.”

Herbeleef hier de persconferentie van bondscoach Roberto Martinez en nieuwkomer Anthony Limbombe