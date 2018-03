“Ik voelde me net een prooi”: vrouwen getuigen over sfeer in Antwerpse dancing waar twee vrouwen gedrogeerd werden

Antwerpen - Het verhaal van de twee vrouwen die afgelopen weekend wellicht gedrogeerd werden in dancing Roxy, roept nare herinneringen op bij de Nederlandse Kelly*. Ook zij belandde tijdens een nachtje stappen met enkele collega’s in de discotheek, maar hield daar een heel slechte ervaring aan over. Een andere bezoeker vertelt dan weer hoe ze zich als een prooi voelde tussen de fuifgangers.

Kelly herinnert zich de discotheek vooral als een plaats waar je komt om veel te zien en gezien te worden. “Het draait vooral om de VIP-tafels, er is nauwelijks plaats om te dansen”, vertelt ze aan de Telegraaf. Haar twee collega’s werden aangesproken door vijf mannen, en kregen longdrinks aangeboden. Zelf vond Kelly dat er een raar smaakje aan zat.

Wanneer ze even later naar de wc gaat en terugkomt, ziet ze één van haar collega’s bij een van de mannen in het VIP-gedeelte zitten. Het gaat duidelijk niet goed met haar. Kelly besluit haar collega mee naar buiten te nemen. Ze ziet dat ze misselijk is en onsamenhangende verhalen vertelt. De groep vermoedt dat de vrouw gedrogeerd is, al hebben ze achteraf nooit aangifte gedaan.

Prooi

Naomi, een Nederlandse vrouw, was dan weer aanwezig op het feest waar vrijdagnacht twee twintigers vermoedelijk gedrogeerd zijn. Ze getuigt aan de Nederlandse krant AD hoe ze zich die avond constant op haar ongemak voelde. Het begon al aan de ingang, waar geen veiligheidspersoneel zou gestaan hebben. “Niemand werd gefouilleerd, er werden geen identiteitsbewijzen gevraagd”, klinkt het. Eenmaal binnen bleek de sfeer helemaal niet gezellig te zijn. “Aan de zijkant stonden jongens te loeren. Ik voelde me net een prooi, maar heb niet gezien dat iemand daadwerkelijk lastig werd gevallen.”

Mix van mannen en vrouwen

Chriss Davis, een medewerker van het feest, belooft bij volgende evenementen extra aandacht te schenken aan de veiligheid. “Zoiets is nog nooit eerder gebeurd”, zegt hij. Al probeert de organisatie naar verluidt telkens wel voor een mix van mannen en vrouwen te zorgen tijdens het feest. Om verschillende redenen. “Zodat de sfeer goed blijft en om te voorkomen dat er gevochten wordt. Ik was die avond veel bezig met het begeleiden van artiesten, maar ik heb niks gemerkt van problemen’’, aldus nog Davis.

Verdoofd en verkracht

Twee Nederlandse toeristen van 21 en 22 jaar oud waren vrijdag op citytrip in Antwerpen. Ze trokken ’s avonds naar de discotheek Roxy, die afgehuurd was door een organisator voor de Ballin Night. Daar werd het tweetal allicht verdoofd met een middel zoals Rohypnol, waarna ze door vijf mannen verkracht werden in hun hotelkamer.

Al minstens vier verdachten zitten intussen in de cel. Het gaat onder meer om twintigers van Afrikaanse afkomst, uit Antwerpen en Temse.