Vijf doden bij frontale aanrijding tussen minibus en vrachtwagen in Nederland

Door een aanrijding tussen een minibus en een vrachtwagen op de N270 in Helmond, in de aan België grenzende Nederlandse provincie Noord-Brabant, zijn vijf doden gevallen. Vier mensen raakten gewond.

Eerder werd al gemeld dat vier inzittenden van de bestelbus om het leven waren gekomen. Maar intussen is de dodelijke tol nog wat zwaarder geworden. Er is nu sprake van vijf doden en vier zwaargewonden. Een van hen is de chauffer. Hij zat bekneld en is door hulpdiensten bevrijd.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Van Vijfeijken Groenrecycling in Helmond. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

De weg is in beide richtingen afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd een andere route te nemen. Volgens de Nederlandse politie blijft de weg nog een tijdje afgesloten.

Van het busje, dat volgens getuigen frontaal op de vrachtwagen botste, blijft bijna niets over.

Over de identiteit of de nationaliteit van de slachtoffers is niets bekend. (tg)