VIDEO. Dashcam filmt hoe vandaal kras in peperdure BMW maakt: "Wat wilde hij daar nu mee bereiken?"

Brugge / Nieuwpoort - Een onbekende man trok zondagavond een kras in het koetswerk van een BMW in de ondergrondse parking in Brugge. Het slachtoffer merkte de kras op toen hij terug bij zijn wagen kwam. “Ik weet niet wat die man daarmee wou bereiken”, zegt hij.

Een dispuut over een parkeerplekje in de parking onder ’t Zand in Brugge eindigde met een kras van 60 centimeter in de carrosserie van een jongeman uit Nieuwpoort. Toen Jacob Sanders (20) zondagmiddag zijn wagen in de ondergrondse parking wilde parkeren waren er nog maar weinig plekjes vrij. “Ik vond nog een plaatsje, maar één wagen stond daar over de lijn”, zegt hij. “Ik kon er nog tussen rijden. Maar de chauffeur in de wagen ernaast begon mij uit te schelden. Volgens hem kon ik niet rijden, maar hij stond zelf net slecht geparkeerd.”

Droomwagen

Het kwam tot een woordenwisseling, maar de twee gingen uiteindelijk elk hun eigen weg. Toen Jacob wat later terug bij zijn wagen kwam, wachtte hem echter een onaangename verrassing: een kras van 60 centimeter lang in het koetswerk van zijn BMW. De jongeman beschikt over een dashcam en bekeek de beelden. Daarop is te zien hoe een man met opzet een schreef in de auto trekt. “Ik herkende duidelijk de man waar ik eerder een discussie mee had”, zegt Jacob. “Wellicht wou hij me op die manier pakken. Maar dat vind ik echt wel heel lelijk. Wat wint hij daar nu mee?”

Voor Jacob doet de kras extra pijn. De prille twintiger spaarde heel lang voor zijn droomwagen. Elke nacht gaat hij bij een bakkerij werken. Vorig jaar had hij eindelijk genoeg geld om de BMW F30 waar hij zijn oog had laten vallen te kopen. “Ik heb hem helemaal naar mijn smaak laten opzetten”, zegt Jacob. “In mijn ogen was hij nu helemaal perfect. En nu gebeurt dit.”

De kras verwijderen zal de jongeman weer een aardige duit kosten. “De nieuwe grill die ik plaatste, zal ik al weten vervangen. En volgens mijn broer - zelf een garagist - moeten de bumper en de motorkap opnieuw gespoten worden. En dat kost al snel 1.000 euro.”

Jacob stapte naar de politie in de hoop de dader te vinden. De kosten zou hij op die manier op de man kunnen verhalen. “Ik hoop dat ze met mijn beelden én de beelden van de bewakingscamera’s in de parking aan zijn nummerplaat kunnen geraken. Dat zou toch al een hele troost zijn.”