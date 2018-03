Stewardess die zwaargewond raakte tijdens aanslagen in Zaventem, op zoek naar man die haar hielp

Na de aanslagen van 22 maart 2016 bleef het beeld van de zwaargewonde stewardess Nidhi Chaphekar iedereen bij. Nu is de vrouw opnieuw in ons land en stuurt ze via VTM Nieuws een belangrijke oproep de wereld in. Ze is op zoek naar één van de hulpverleners die haar op die noodlottige dag geholpen heeft. De vrouw wil hem immers heel graag in persoon bedanken.

Op 22 maart 2016 stond de Indiase stewardess met haar gele jasje in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Toen de bommen afgingen, raakte de 41-jarige vrouw zwaargewond. Enkele helpers brachten haar in veiligheid en hielpen haar op de stoelen van de luchthaven te zitten. Toen een omstaander een foto trok van haar staarde ze verschrikt in de lens, haar gezicht onder het bloed en het stof. Een foto die later iconisch zou worden voor de aanslagen in Brussels Airport.

Deze foto van Nidhi (rechts) zal in ons geheugen gegrift blijven staan. Foto: AP

Pas na uren wachten, kon Chaphekar met een ambulance naar het ziekenhuis. Zowat haar hele lichaam was verbrand, en haar benen zaten vol metalen scherven. Dokters moesten haar in een kunstmatige coma brengen om haar leven te redden. Maar de stewardess bleef vechten en raakte er stap voor stap opnieuw bovenop.

Iedereen bedankt, behalve één

Nu gaat het goed met haar, zo vertelt de stewardess. Ze voelt zich dankbaar voor alle liefde die ze van mensen over de hele wereld krijgt. En dat wil ze ook teruggeven aan de mensen die voor haar heel veel betekend hebben tijdens de aanslagen. Daarom heeft ze besloten dat ze elke hulpverlener die haar hielp persoonlijk wil gaan bedanken. Dokters, politieagenten, rampenbegeleiders, ze sprak hen al allemaal. Behalve één man. Die kan ze niet terugvinden.

Maar het betekent heel veel voor haar om ook hem te kunnen ontmoeten, daarom hoopt ze met deze oproep toch nog informatie te krijgen. “Hij droeg een wit hemd, met ‘Brussels’ er op geschreven. Hij had blond haar, hij was klein en heel slank. Hij zorgde voor mij en vijf anderen en hij zei: ‘Hou vol, alles komt goed’. Ik zou hem dolgraag ontmoeten”, zegt Chaphekar aan VTM Nieuws, nu ze opnieuw in ons land is.

Op 22 maart zal de stewardess een intieme herdenkingsplechtigheid bijwonen voor de slachtoffers, hun familie en de hulpverleners.