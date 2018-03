Weg geblokkeerd door trouwstoet of betoging: rijbewijs van deelnemers kan voortaan onmiddellijk ingetrokken worden

Twee weken geleden blokkeerden jongeren de volledige A12 in Meise om de bruidegom in de lucht te gooien. Levensgevaarlijk! Foto: RR

Wie moedwillig de weg blokkeert, kan voortaan onmiddellijk én levenslang zijn rijbewijs verliezen. Dat staat in een nieuwe wet waarmee de regering het verkeer veiliger wil maken. De wet is bij uitstek geschikt om de vele trouwstoeten aan te pakken, die levensgevaarlijke toestanden veroorzaken op onze wegen, zoals twee weken geleden nog op de A12.

Zware ongevallen zijn er gelukkig nog niet mee gebeurd met die trouwstoeten. Maar ze zorgden in het verleden wel voor levensgevaarlijke situaties op de Brusselse ring en onlangs nog op de A12. Daar moesten automobilisten bruusk op de rem gaan staan omdat jongeren plots gestopt waren. De drie rijstroken van de snelweg werden er helemaal geblokkeerd. Toen de politie arriveerde, waren ze al vertrokken.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageerde woest. Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmert. Dat betekent dat bij wie een blokkade opwerpt of wie de snelweg blokkeert, zoals bij de trouwstoeten, de politie voortaan direct kan overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs als de procureur des Konings of de procureur-generaal dat beveelt.

“Trouwstoeten vallen daar inderdaad ook onder aangezien het om een belemmering van de weg gaat”, zegt Sieghild Lacoere, woordvoerder van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Dit onderdeel van de Verzamelwet Verkeersveiligheid werd begin maart goedgekeurd, maar geldt retroactief vanaf 15 februari 2018.

Betogingen

De nieuwe wet geldt ook voor wegblokkades bij betogingen. In oktober 2015 stierven in de regio Luik bij een staking twee mensen als gevolg van wegblokkades op de E40. Een man kreeg een hartaanval in de file en stierf omdat de hulpdiensten niet tijdig bij hem geraakten. In het ziekenhuis stierf een vrouw die een levensreddende operatie moest ondergaan. Maar de arts zat vast door de wegblokkade. Toen hij in het ziekenhuis kwam, was het te laat.

Artikel 406 van het Strafwetboek voorziet een boete en een gevangenisstraf voor de kwaadwillige belemmering van het verkeer op de weg, spoorweg, binnenwateren of op zee

Rechters kunnen overtreders nu, bovenop de bestaande straffen, ook een levenslang rijverbod opleggen. Met deze maatregelen wil de wetgever wijzen op de ernst van de feiten, klinkt het.