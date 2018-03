Pro League gaat vrouwenvoetbal financieel steunen, Proximus sponsort e-sportcompetitie

Brussel - De Pro League maakt 300.000 euro van de tv-rechten vrij ten voordele van het vrouwenvoetbal, zo besliste de algemene vergadering van de Pro League maandag.

De Pro League zal jaarlijks een bedrag vrijmaken voor de clubs die een vrouwenteam hebben ingeschreven bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Zo gaat er jaarlijks 50.000 euro naar de 5 clubs die een ploeg hebben ingeschreven in de Super League. 20.000 euro wordt uitgetrokken voor de ploeg in de eerste nationale afdeling en 10.000 euro voor de twee ploegen in de tweede nationale afdeling.

“We hebben gevraagd aan de KBVB om een budget vrij te maken voor de Super League vrouwenvoetbal. De Pro League beloofde een gelijkaardig bedrag. De KBVB wilde 100.000 euro geven, een bedrag dat rechtstreeks afkomstig is van een subsidie van de FIFA. Dat is niet veel, de Pro League vindt het te weinig en heeft daarom beslist in de eigen buidel te tasten en zijn beloftes meer dan na te komen”, aldus CEO Pierre François. Voorlopig trekt de Pro League 300.000 euro uit. “Maar dat kan nog verhogen, we sporen onze clubs aan om een vrouwenploeg in te schrijven in de tweede divisie.”

Pierre François bevestigde ook dat Proximus de naamsponsor wordt van de e-sportcompetitie die de Pro League vanaf volgend seizoen wil organiseren op FIFA19. Meer details worden daarover in de loop van de week bekendgemaakt.