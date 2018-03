Taferelen na Franse topper: vrouw ‘mengt’ zich in gevecht Lyon-speler, Depay doet opmerkelijke uitspraak

Als Olympique Lyon en Olympique Marseille elkaar treffen in de Ligue 1 is het meestal ambras. Afgelopen zondag was dat opnieuw het geval. Lyon won de topper in het Stade Vélodrome met 2-3 dankzij een late goal van Memphis Depay, wat voor een gevecht zorgde in de spelerstunnel en nog veel meer...

Even terug naar zondag. Na 84 minuten stond het 2-2 in Marseille na goals van Rolando en Kostantinos Mitroglou voor de thuisploeg, en Adil Rami en Houssem Aouar voor de bezoekers. Depay kreeg de thuisaanhang echter muisstil met een subtiele kopbal in de 90e minuut.

Na afloop kwam het niet geheel onverwacht tot een aanvaring tussen Marseille-speler Rami (het lief van Pamerla Anderson) en Lyon-speler Marcelo in de spelerstunnel.

More on the post-match scuffles between Marseille & Lyon players. Adil Rami says: "I'm not going to the dressing room," waiting to confront Marcelo. Lyon President Aulas chimes in, sounding ominous: "If didn't see that, it's because you didn't want to." pic.twitter.com/LNZGePDf7V — Get French Football (@GFFN) 18 maart 2018

Rami zou nog tijdens de wedstrijd in discussie gegaan zijn met de Braziliaan, maar die maakte het erger door na de match zijn shirt uit te doen en het op te houden voor de fans van Marseille. Tot woede van de supporters en spelers van L’OM.

Lyon defender Marcelo had the audacity to take his shirt off & taunt the Marseille fans by holding it in their direction tonight after Les Gones' dramatic 3-2 victory in the Olympico derby. (Canal +) pic.twitter.com/NOipezHOEC — Get French Football (@GFFN) 18 maart 2018

Safe to say that the Marseille players did not respond well to Marcelo's taunts. pic.twitter.com/6TjiBrK6e0 — Get French Football (@GFFN) 18 maart 2018

Opmerkelijk was ook dat de vrouw van Marcelo meeleefde met haar man en hem steunde op Instagram. Niet door zomaar een bericht te plaatsen, wel door commentaar te geven bij de beelden van de vechtpartij met Rami.

Lyon defender Marcelo's wife talks to the TV screen as her husband and Adil Rami clash: "You want fight my husband??? Come on." pic.twitter.com/OLUHxj1gCs — Get French Football (@GFFN) 18 maart 2018

Marcelo's wife is not done: "Marseille, thanks a lot, goodbye." pic.twitter.com/5lc6D40EXv — Get French Football (@GFFN) 18 maart 2018

Om de hele heisa af te maken, was er dan nog de uitspraak van Memphis Depay. De Nederlander mislukte bij Manchester United maar heeft bij Lyon weer zijn beste vorm gevonden. Dat leidde hem tot de volgende ‘gevleugelde’ woorden.

“Natuurlijk wil ik de beste ter wereld zijn. Ik wil tegen de grootste teams spelen en tegen de grootste sterren. Wat ik mis om de beste te worden? Eerlijk, niets als het aankomt op kwaliteit. Enkel consistentie en dat zeg ik niet arrogant. Ik hou van risico’s en soms is dat niet de beste keuze. Maar ik moet ze nemen om de beste te worden. Ik kan dus niet simpel voetballen. Bij Lyon blijven? Als ik de beste wil worden, zal dat niet gebeuren. Kijk naar Lacazette, die ging naar Arsenal”, aldus Depay.

Foto: Photo News