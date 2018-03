Nog een christelijk ritueel dat verdwijnt: geeft u uw kind nog een kruisje voor het slapengaan?

Om hun kind te beschermen tegen het ontij van de nacht, om duidelijk hun geloof uit te drukken, of omdat het nu eenmaal de traditie was. Daarom gaven ouders hun kinderen een kruisje bij het slapengaan. Of grootouders hun kleinkinderen. Maar over dat ritueel kunnen we stilaan een kruis maken. “De mensen die er groot mee werden, verdwijnen stilaan. En dan vervagen ook de rituelen.”